به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی، عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس جمهوری در امور توسعه روستایی و مناطق محروم به همراه یاسر رهبردین، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌غربی، مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، کمال حسین‌پور ر نماینده معین شهرستان‌های نقده و اشنویه در مجلس، امیرعباس جعفری فرماندار نقده و جمعی از مسئولان از پروژه‌های بوم‌گردی در دست احداث و ظرفیت‌های گردشگری روستای تاریخی حسنلو به‌عنوان روستای کاندیدای ثبت جهانی بازدید کردند.

عبدالکریم حسین‌زاده در بازدید از موزه پایگاه منطقه تاریخی حسنلو نقده بر تدوین و اجرای یک طرح جامع گردشگری و استفاده از تمامی ظرفیت‌های روستای حسنلو از جمله تپه باستانی حسنلو، تالاب‌ها، فرهنگ بومی مردم، اقامتگاه‌های بوم‌گردی و صنایع دستی تاکید کرد.

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور همچنین نقش گردشگری پایدار را در توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال محلی مهم دانست و خواستار برنامه‌ریزی منسجم برای بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها شد.

بازدید از واحد اقامتگاه بوم‌گردی در حال ساخت در روستای حسنلو و نیز ظرفیت‌های گردشگری این روستای به‌عنوان یکی از روستاهای کاندید ثبت جهانی از دیگر برنامه‌های معاون رئیس جمهوری در سفر به روستای حسنلو نقده بود.