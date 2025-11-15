مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران از افزایش بیش از ۷۰ درصدی مراجعه خودجوش اتباع غیرمجاز در استان تهران نسبت به سال گذشته خبر داد و اعلام کرد که طرح جمع‌آوری و ساماندهی این افراد در اردوگاه‌ها و شهرستان‌ها با قوت ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وحید گلی کانی با بیان اینکه هم‌اکنون بیش از ۴۷۰ هزار نفر از اتباع غیرمجاز در استان تهران خودشان برای ساماندهی مراجعه کرده‌اند گفت: این رقم نسبت به سال گذشته که حدود ۳۵۰ هزار نفر بود، بیش از ۷۰ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: طرح جمع‌آوری و ساماندهی اتباع غیرمجاز در شهرستان‌ها به ویژه در شهرستان قدسی به‌صورت پایلوت و ضربتی در حال اجراست و افراد مراجعه‌کننده در اردوگاه‌های مشخص به صورت ۲۴ ساعته ساماندهی می‌شوند.

گلی کانی تأکید کرد: تا زمان رسیدن به استاندارد لازم و پاکسازی کامل حضور اتباع غیرمجاز، این طرح ادامه خواهد داشت و سیاست‌گذاری‌های مربوطه در سطح کشور متوقف نمی‌شود .