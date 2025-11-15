آغاز عملیات ایمن‌سازی سه‌راهی حادثه‌خیز آیدانه در محور چالدران – خوی

با پیگیری‌ها و تأکیدات فرماندار چالدران، امروز با حضور دستگاه‌های اجرایی از جمله راهداری، راه و شهرسازی، برق منطقه‌ای و شهرداری، عملیات بهسازی و ایمن‌سازی سه‌راهی آیدانه رسماً آغاز شد.