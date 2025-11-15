آغاز عملیات ایمنسازی سهراهی حادثهخیز آیدانه در محور چالدران – خوی
با پیگیریها و تأکیدات فرماندار چالدران، امروز با حضور دستگاههای اجرایی از جمله راهداری، راه و شهرسازی، برق منطقهای و شهرداری، عملیات بهسازی و ایمنسازی سهراهی آیدانه رسماً آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
این طرح با هدف ارتقای ایمنی، کاهش سوانح جادهای و تسهیل عبور و مرور در یکی از مسیرهای پرتردد شهرستان اجرا میشود و دستگاههای اجرایی مربوطه مطابق برنامه زمانبندی، روند عملیات را دنبال خواهند کرد.
فرماندار چالدران با تأکید بر تداوم نظارتها تا تکمیل کامل پروژه، هدف اصلی این اقدام را ایجاد مسیری استاندارد و ایمن برای شهروندان و مسافران عنوان کرد.
بهسازی سهراهی آیدانه از مطالبات دیرینه و بیش از یک دهه مردم چالدران بود که امروز وارد مرحله اجرا شد.