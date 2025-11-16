خون بندناف ۱۶۰۰ نوزاد ایلامی ذخیره شد
مدیر بانک خون بندناف ایلام گفت: تاکنون بیش از یکهزار و ۶۰۰ نمونه خون بندناف در استان ذخیرهسازی شده و این روند با هدف افزایش سلامت مادران و نوزادان همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «معصومه بلوچی» مدیر بانک خون بندناف ایلام از گسترش فعالیتهای این مرکز با ذخیره ۱۶۰۰ نمونه خبر داد و اظهار داشت: سلولهای بنیادی موجود در خون بندناف، یکی از ارزشمندترین منابع درمانی برای نسلهای امروز و آینده به شمار میروند.
وی اضافه کرد: مرکز بانک خون بندناف رویان ایلام از زمان تأسیس با هدف ارتقای سلامت مادران و نوزادان فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون خدمات تخصصی متعددی در زمینه جمعآوری و ذخیرهسازی خون بندناف ارائه داده است، این مرکز علاوه بر نمونههای ذخیرهشده تاکنون، هر سال بیش از ۲۵۰ نمونه جدید از سطح استان جمعآوری و برای استفادههای درمانی آینده نگهداری میکند.