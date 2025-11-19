پخش زنده
آئین باشکوه تعزیهخوانی سنتی به مناسبت ایام فاطمیه و گرامیداشت شهدای جنگ تحمیلی درحسینیه اعظم زنجان برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس هیئت امنای تکیه حسینی ارمغانخانه از برگزاری آئین باشکوه تعزیهخوانی سنتی به مناسبت ایام فاطمیه و گرامیداشت شهدای جنگ تحمیلی در حسینیه اعظم زنجان خبر داد.
سیروس رستمی زمان و مکان برگزاری تعزیه را از ۲۶ تا ۲۸ آبانماه ۱۴۰۴، به مدت سه شب و پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در حسینیه اعظم زنجان اعلام کرد و افزود: حسینیه اعظم، بهواسطه سابقه تاریخی و نقش محوریاش در آئینهای مذهبی، بهترین مکان برای میزبانی این رویداد است و هر ساله جمعیت گستردهای از علاقهمندان به هنر آئینی در آن حضور مییابند.
رستمی با اشاره به گستردگی این برنامه گفت: برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم، از برجستهترین اساتید و تعزیهخوانان کشور از استانهای تهران، اصفهان، قزوین و زنجان دعوت شده است و این گروهها به دو زبان فارسی و ترکی اجرا خواهند داشت تا هم اصالت محلی حفظ شود و هم مخاطبان گستردهتری از این برنامه بهرهمند شوند.