دو اثر نمایشی زنی توی دایره و راز از کیش، عناوین برتر سی و هفتمین جشنواره تئاتر هرمزگان را کسب کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، برترین‌های سی و هفتمین جشنواره تئاتر هرمزگان در بخش‌های بازیگری، موسیقی، چهره پردازی، طراحی لباس، صحنه و نور معرفی شدند.

لوح تقدیر و هدیه نقدی به امیررضا جاور برای کسب رتبه سوم در بخش طراحی صحنه نمایش زنی توی دایره اهدا شد.

محمد جوشعار در بخش کارگردانی نمایش زنی توی دایره با کسب لوح تقدیر و هدیه نقدی رتبه سوم را کسب کرد.

کیمیا نادری در بخش برگزیدگان نمایش‌های خیابانی، لوح تقدیر و جایزه نقدی طراحی بروشور در نمایش خیابانی زار را کسب کرد.

امیررضا جاور در بخش طراحی فضا نمایش خیابانی زار با کسب رتبه اول، دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی را بدست آورد.

دیانا فتاحی نیز رتبه اول دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی بازیگری زن نمایش زار را کسب کرد.