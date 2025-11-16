پخش زنده
امروز: -
زمین لرزه ای به بزرگی ۳ و ۴ دهم ریشتر بخش هایی از شیراز را لرزاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، بر اساس اعلام مرکز لرزهنگاری کشوری مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران ، زمین لرزه ای به بزرگی ۳ و ۴ دهم ریشتر بخش هایی از شیراز را لرزاند.
این زمین لرزه ساعت ۵ و ۵۱ دقیقه و ۳۵ ثانیه امروز در عمق ۸ کیلومتری و در حوالی شيراز رخ داد.
نزدیکترین شهرها:
۱۴ کیلومتری شیراز (فارس)
۲۱ کیلومتری خانه زنیان (فارس)
۳۷ کیلومتری زرقان (فارس)
نزدیکترین مراکز استان:
۱۴ کیلومتری شیراز
۱۳۸ کیلومتری یاسوج