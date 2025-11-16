زمین لرزه ای به بزرگی ۳ و ۴ دهم ریشتر بخش هایی از شیراز را لرزاند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران ، زمین لرزه ای به بزرگی ۳ و ۴ دهم ریشتر بخش هایی از شیراز را لرزاند.

این زمین لرزه ساعت ۵ و ۵۱ دقیقه و ۳۵ ثانیه امروز در عمق ۸ کیلومتری و در حوالی شيراز رخ داد.

نزدیک‌ترین شهرها:

۱۴ کیلومتری شیراز (فارس)

۲۱ کیلومتری خانه زنیان (فارس)

۳۷ کیلومتری زرقان (فارس)

نزدیکترین مراکز استان:

۱۴ کیلومتری شیراز

۱۳۸ کیلومتری یاسوج