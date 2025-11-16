پخش زنده
تیم «ب» والیبال ساحلی ایران در نخستین دیدارش در بازیهای المپیک ناشنوایان مقابل آمریکا به پیروزی رسید.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین روز بازیهای المپیک ناشنوایان در توکیو، امروز (یکشنبه ۲۵ آبان) تیم «ب» والیبال ساحلی ایران با ترکیب امیر علی علیزاده ساوه و امیر حسین بابو کوهستانی مقابل تیم «ب» آمریکا با نتیجه ۲ بر صفر به برتری رسید.
ملی پوشان والیبال ساحلی ایران در هر دو گیم این دیدار با نتیجه ۲۱ بر ۱۰ صاحب پیروزی شدند.
والیبال ساحلی ناشنوایان ایران با دو تیم «الف» و «ب» در بازیهای المپیک ۲۰۲۵ ژاپن شرکت کرده است. هدایت این تیم بر عهده فریدون الهامی (سرمربی) و رضا گلزاری هرمزی (مربی) است.
بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان که از ۲۴ آبان با برگزاری مراسم افتتاحیه به صورت رسمی در توکیو آغاز شد و تا ۶ آذر ادامه خواهد داشت.