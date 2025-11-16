فراخوان ششمین دوره جایزه «نشان اردیبهشت» در حوزه طراحی گرافیک ایران منتشر شد، همچنین نخستین نشست از سلسله نشست‌های تحلیل آثار بهرام دبیری در موزه هنر‌های معاصر تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این جایزه که نخستین‌بار هفده سال پیش با هدف ترویج اندیشه و نقد در طراحی گرافیک بنیان گذاشته شد، در دوره ششم خود با رویکردی تازه و همسو با گسترش رسانه‌ها و فضای ارتباطی معاصر برگزار می‌شود.

این دوره از جایزه در هفت بخش: ترجمه مقاله، جستار، رسانه‌های نو، فیلم و مجموعه‌های مستند، پایان‌نامه، کتاب و مطبوعات برگزار خواهد شد.

اعضای شورای سیاست‌گذاری و دبیران (به ترتیب الفبا) فرزاد ادیبی، حامد بیدی، مهدی دوایی، لادن رضایی، احسان رضوانی، مریم کهوند و ساعد مشکی هستند.

سعید باباوند، دبیر علمی، علی قسمتی، دبیر ششمین جایزه نشان اردی‌بهشت، و حسن کریم‌زاده (کارگاه گرافیک هیچ) مدیر هنری این دوره هستند.

شرکت در جایزه نشان اردی‌بهشت برای عموم آزاد و رایگان است و مختص اعضای انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران نیست. هر فرد می‌تواند حداکثر در دو بخش شرکت کند.

برپایی نشست تحلیل آثار بهرام دبیری در موزه هنر‌های معاصر

نخستین برنامه از سلسله نشست‌های تحلیل آثار بهرام دبیری با محوریت بررسی بنیان‌های عاطفی و بدنی در آثار این هنرمند معاصر، سه‌شنبه ۲۷ آبان ماه در این موزه برگزار خواهد شد.

در بخش نخست این نشست، «داده‌های بنیادی و تأثیرات عاطفی» در آثار بهرام دبیری با سخنرانی دکتر حسن عشایری مورد بررسی قرار می‌گیرد.

دکتر عشایری روان‌شناس ایرانی است؛ او مدرک دکترای خود را در رشته‌ی مغز و اعصاب از دانشگاه فرایبورگ آلمان دریافت کرده و در حال حاضر استاد در دانشگاه علوم پزشکی ایران – دانشکده علوم و توانبخشی است.

در ادامه، «بدن‌مندی در آثار بهرام دبیری» با ارائه دکتر عبدالرحمن نجل رحیم تحلیل خواهد شد.

دکتر نجل رحیم، متخصص مغز و اعصاب (نورولوژیست) و مغزپژوه است؛ او در کار خود تلفیقی از دانش بالینی و پژوهش مغزی را به کار می‌گیرد تا جنبه‌های بدنی هنر را از منظر علمی مورد کندوکاو قرار دهد.

این نشست، سه شنبه ۲۷ آبان ماه از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در سالن اجتماعات موزه هنر‌های معاصر تهران برگزار می‌شود وحضور برای‌علاقه‌مندان آزاد است.