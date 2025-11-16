پخش زنده
امروز: -
نشست مشورتی رسانه های شهر قهدریجان با فرماندار شهرستان برای پیگیری مطالبات مردم و افزایش سرمایه های اجتماعی برگزارشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ فرماندار فلاورجان در نشست با اصحاب رسانه قهدریجان با اشاره به اهمیت انتخابات شوراها گفت: «انتخابات شوراها بهطور مستقیم با زندگی شهری و روستایی مردم گره خورده و حضور پرشور مردم میتواند مسیر توسعه محلی را هموار کند.»
حسین یارمحمدیان رسانهها را بازوی فکری و مشورتی مدیریت شهرستان دانست و افزود: «انتقال دقیق مطالبات مردمی توسط رسانهها، ما را در شناسایی اولویتها و برنامهریزی مؤثرتر یاری میدهد.»
نمایندگان رسانهها نیز دغدغههای مردم را مطرح کردند و پیشنهادهایی برای بهبود اطلاعرسانی و ترغیب مشارکت در انتخابات شوراها ارائه دادند.