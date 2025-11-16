پخش زنده
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان شمالی گفت: خراسان شمالی از روز دوشنبه میزبان هشت شهید گمنام دوران دفاع مقدس است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛مهدی الهیراد افزود: از بیستوششم آبان، پیکر این شهدا وارد استان شده است و در شهرهای مختلف روی دستان مردم شهیدپرور خراسان شمالی تشییع خواهند شد.
وی گفت: مراسم استقبال در هر شهرستان ساعت ۱۴:۰۰ و مراسم وداع با پیکر شهدا بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد جامع برگزار میشود.
الهیراد عنوان کرد: طبق جدول زمان بندی، مراسم استقبال روز نخست در فاروج، بام و صفیآباد، روز دوم در شیروان، روز سوم در اسفراین، روز چهارم در گرمه و جاجرم، روز پنجم در آشخانه و سملقان، روز ششم در مانه و راز و در نهایت مراسم وداع و تشییع نهایی در مرکز استان برگزار خواهد شد.
وی اضافه کرد: این شهدا در شهرهای بجنورد، غلامان، جاجرم و شیروان تدفین خواهند شد.