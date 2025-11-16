به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ غلامرضا دانش‌فر با اشاره به جلسات متعدد در سطح ملی و استانی اظهار داشت: در موضوع شیر مدارس، نشست‌های مستمر با وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت جهاد کشاورزی، علوم پزشکی و دیگر نهاد‌های همراه برگزار شد و مدارس مشمول طرح نیز مشخص شده‌اند.

وی افزود: اولین مانع ایراد قانونی است که در نسخه اولیه، تنها مناطق کم‌برخوردار را مشمول طرح می‌کرد. اگر این بند اجرا می‌شد بخش زیادی از دانش‌آموزان استان از دریافت شیر محروم می‌ماندند که با همکاری نمایندگان و تدوین‌کنندگان قانون، این مشکل برطرف شد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان مانع دوم را مربوط به قیمت تعیین‌شده در سطح ملی عنوان کرد و گفت: تا این لحظه هیچ شرکت تولیدی با قیمت مصوب قادر به همکاری با استان نبود و پیشنهاد‌ها همه بالاتر از نرخ ملی بود در همین زمینه با وزارتخانه و استانداری مکاتبه کردیم تا سازوکاری برای جبران اختلاف قیمت و اجرای طرح فراهم شود.

دانش‌فر تأکید کرد: هدف ما توزیع سریع شیر در مدارس استان و بهره‌مندی همه دانش‌آموزان است و با تکمیل روند تأمین اعتبار، طرح در سریعترین زمان اجرا خواهد شد.