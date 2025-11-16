به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس هیئت والیبال سپاه استان گفت: نخستین دوره مسابقات والیبال شهدای امدادگر با همکاری و میزبانی هیئت والیبال سپاه، در مرکز جمعیت هلال احمر استان در حال برگزاری است.

مهدی عباسی افزود: این رویداد ورزشی با حضور ۱۰ تیم از امدادگران و کارکنان هلال احمر از سراسر استان، در یاسوج در جریان است.

عباسی هدف اصلی از برگزاری این مسابقات را تبلور و تقویت روحیه همکاری، مشارکت و همبستگی بین کارکنان و امدادگران جمعیت هلال احمر استان عنوان کرد و اضافه کرد: در پایان مسابقات، به تیم قهرمان، نایب قهرمان و تیم سوم، همچنین تیمی که به عنوان «تیم اخلاق» توسط کمیته فنی مسابقات هیئت والیبال سپاه انتخاب می‌شود و جوایزی اهدا خواهد شد.

وی با بیان اینکه تیم منتخب این مسابقات، در مسابقات والیبال بسیج ادارات استان شرکت می‌کند ادامه داد: پس از اتمام مسابقات والیبال گرامیداشت شهدای امدادگر و مسابقات بسیج ادارات، مسابقات والیبال سنین زیر ۱۸ سال در دو بخش آقایان و خانم‌ها تخت عنوان گرامیداشت شهدای اقتدار و لیگ بزرگسالان استان با عنوان گرامیداشت ۲ هزار شهید استان برگزار می‌شود.