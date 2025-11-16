پخش زنده
امروز: -
زنگ کتاب و کتابخوانی در مدارس بوانات نواخته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی، زنگ کتاب با حضور تعدادی از مسئولان بوانات در مدرسه آیتالله طالقانی به صدا درآمد .
در این مراسم که با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و تقویت جایگاه کتاب در میان نسل نوجوان برگزار شد برنامههایی از جمله اجرای سرود، شاهنامهخوانی، حافظ خوانی، گلستان خوانی، بازدید از نمایشگاه و دستاوردهای دانش آموزان، نمایشگاه نوشتههای دانش آموزان و تجلیل از فعالان و فرهیختگان فرهنگی به اجرا در آمد.
شهرستان بوانات در شمال شرق فارس و در فاصله ۲۴۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.