به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ تورج دهقانی در بازدید از دو واحد فعال نیروگاه سیکل ترکیبی بعثت و مراحل تکمیل سومین واحد بخار این نیروگاه، پیشرفت عملیات اجرایی این طرح را در ماه‌های گذشته مناسب برشمرد.

وی با اشاره به وارد مدار شدن واحد‌های اول و دوم نیروگاه سیکل ترکیبی بعثت با ظرفیت کامل در سال جاری، گفت: عملیات نصب تجهیزات واحد دوم نیروگاه در بازه زمانی سه‌ ماهه انجام شده است که در مقایسه با میانگین ۵ تا ۶ ماهه تعیین شده، رکوردی قابل‌توجه محسوب می‌شود.

دهقانی ابراز امیدواری کرد که سومین واحد بخار نیروگاه نیز تا پایان سال تکمیل و وارد مدار شود.

در جریان این بازدید، ابراهیم سلیمانی بابادی مجری طرح‌های نیروگاهی و خطوط انتقال نیرو شرکت نفت و گاز پارس نیز به اقدامات در حال اجرا در این طرح اشاره کرد و گفت: در حال حاضر نصب تجهیزات بویلر‌های ۵ و ۶ سومین واحد نیروگاه سیکل ترکیبی بعثت نیز رو به اتمام است.