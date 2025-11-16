هلال احمر لیبی اعلام کرد که در پی واژگونی و غرق شدن قایق‌های مهاجران غیر قانونی که قصد سفر به اروپا را داشتند، چهار تن جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هلال احمر لیبی همچنین اعلام کرد که این افراد در نتیجه واژگونی دو قایق حامل ۹۵ مهاجر غیر قانوین در سواحل لیبی جان باختند.

اطلاعات بیشتری درباره وضعیت بقیه سرنشینان قایق‌ها، اقدامات گروه امداد و نجات دریایی و مکان دقیق حادثه از سوی منابع رسمی ارائه نشده است.

پیشتر روز چهارشنبه هفته گذشته (۲۱ آبان ماه) «سازمان بین‌المللی مهاجرت» اعلام کرد، یک قایق بادی حامل ۴۹ مهاجر و پناهجو در آب‌های ساحلی لیبی واژگون شده و در پی این حادثه، ۴۲ نفر مفقود شده‌اند که به احتمال زیاد همگی جان خود را از دست داده‌اند.

در بیانیه‌ای که این سازمان منتشر کرد، آمده بود که نیرو‌های لیبی روز ۸ نوامبر (۷روز پیش) در نزدیکی میدان نفتی «البوری» عملیات جست‌و‌جو و نجات انجام دادند. این عملیات پس از آن صورت گرفت که قایق مذکور که از شهر بندری «زُواره» در لیبی حرکت کرده بود، واژگون شد.

کشور‌های شمال آفریقا از جمله تونس و لیبی به علت نزدیکی به اروپا به مراکز انتقال مهم برای مهاجران غیرقانونی تبدیل شده‌اند که تلاش می‌کنند برای فرار از فقر و جنگ در کشورهایشان، خود را به اروپا برسانند.