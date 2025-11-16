پخش زنده
نماینده عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان با هشدار درباره به زانو درآوردن مقاومت از طریق فشارهای همه جانبه، گفت: هرگز تسلیم دشمن نخواهیم شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «حسن عزالدین» در دیدار هیاتی از جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین، از دولت لبنان خواست که جهت نما را به مسیر اصلی خود بازگرداند و دشمن را مجبور به آتش بس، توقف اقدامات تجاوزکارانه، عقب نشینی از نقاط اشغالی در داخل اراضی لبنان و آزادسازی اسرا کند، زیرا این موارد مفاد توافق شده قطعنامه ۱۷۰۱ است که دشمن با چراغ سبز حامی آمریکایی خود از آن طفره میرود.
وی درباره تلاشها برای به زانو درآوردن مقاومت از طریق فشارهای همه جانبه نیز هشدار داد.
عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان با بیان اینکه درگیریهای منطقه فروکش نخواهد کرد و محور و جوهره آن مساله فلسطین است، افزود: آمریکا در پروژه خود علیه منطقه از اسرائیل به عنوان ابزار استفاده میکند و خواهان چنگ انداختن بر منابع، نفت و آبراهههای آن است.
عزالدین ادامه داد: دشمن با وجود برتری فناوری و تکنولوژی نتوانسته سرنوشت هیچ نبردی را رقم بزند. پیروزی به سلاح و اراده توامان نیاز دارد و این همان چیزی است که مقاومت دارد و دشمن ندارد.
وی بیان کرد: آمریکاییها قدرت دارند، اما قادر به حکومت با توسل به ظلم نیستند. حکومت نه با ظلم، بلکه با عدالت تداوم مییابد بنابراین این آرمان باقی میماند.
عزالدین اضافه کرد: آمریکاییها تا به امروز با وجود هژمونی فشار و ارعاب نتوانستهاند منطقه را کنترل کنند. در مقابله با مقاومت، دو میدان وجود داشت، میدان جنگ و میدان کشتار، در میدان کشتار دشمن پیروز شد، اما در میدان نبرد پیروز نشد و به اهدافش نرسید.
این نماینده لبنانی تاکید کرد: آنچه در غزه رخ داد در لبنان هم جریان دارد و دشمن به دنبال اجرایی کردن سیاست خود در این کشور است از این رو فشارهای اقتصادی، مالی، اجتماعی و قانونی برای تسلیم شدن مقاومت اعمال میشود، با این حال موضع روشن است، یا مرگ یا برافراشتن پرچم تسلیم، ما هرگز تسلیم نخواهیم شد، زیرا این خیانت به خون شهیدان است.
وی خطاب به اعضای هیات فلسطینی نیز گفت: ما و شما در یک سنگر قرار داریم و دردهای شما دردهای ما و آنچه در حال حاضر مهم است یکپارچگی مواضع فلسطین و لبنان است. اینکه گفته میشود از سلاح دست بکشید در حالی که دشمن در اراضی ماست، غیرمنطقی است.