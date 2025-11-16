پخش زنده
در هفت ماه گذشته بیش از هزار و ۲۰۰ کیلومتر خط کشی به همراه نصب ۵ هزار تابلو و علائم در سطح جادههای خراسان جنوبی انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رییس اداره ایمنی راه ادار کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی گفت: تشخیص و تعیین مسیر در جادهها از مهمترین عواملی است که به کاربران جادهای کمک میکند تا در تردد دچار مشکل نشوند، در این رابطه برای ارتقای ایمنی محورهای حوزه استحفاظی اقداماتی، چون خطکشی، نصب تابلو و اصلاح شیب شیروانی و دیگر فعالیتهای راهداری را به طور مستمر انجام میدهد تا کاربران جادهای به سلامت در مسیری ایمن طی طریق کنند.
احمدی شاهرخت با اشاره به انجام هزار و ۲۰۰ کیلومتر خطکشی به همراه طراحی، ساخت، جانمایی و نصب ۵ هزار عدد انواع تابلوهای اخطاری و انتظامی و علائم در ۷ ماه گذشته گفت: ۳۵۰ متر مربع تابلو اطلاعاتی بهسازی و نصب شده ۴ هزار و ۹۰۰ متر حفاظ جانمایی و همچنین ۱۴۱ دماغه نیز ایمن سازی شده است.
وی افزود: در راستای ارتقای و اصل بخشنده بودن جادهها این اداره توانسته در زمان مذکور بیش از ۴۷ کیلومتر اصلاح شیب شیروانی هم به انجام رساند.