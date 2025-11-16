

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان در نشستی با مدیرکل تعزیرات حکومتی گفت: ۵۰ نفر از آمران به معروف و ناهیان از منکر در کنار بازرسان اداره کل تعزیرات بر بازار نظارت می‌کنند.

حجت‌الاسلام حمزه پیش‌قدم افزود: با هدف تقویت نظارت بر بازار و تعامل سازنده بین‌دستگاهی، این تعداد از آمران به معروف و ناهیان از منکر در کنار بازرسان اداره کل تعزیرات کهگیلویه و بویراحمد در امر نظارت بر بازار مشارکت می‌کنند.

پیش‌قدم اضافه کرد: بنا به درخواست اداره کل تعزیرات حکومتی استان این تعداد از امران به معروف و ناهیان از منکر در چهارچوب همکاری‌های بین‌دستگاهی، در امر نظارت بر بازار مشارکت می‌کنند.

وی با بیان اینکه این همکاری مشترک، با هدف ارتقای انضباط بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان است گفت: بر این اساس، امران به معروف با همکاری و هماهنگی اداره تعزیرات، در بازرسی و کنترل قیمت‌ها و کیفیت کالا‌ها در بازار استان مشارکت خواهند داشت.