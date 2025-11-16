المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان؛ شکست دختر بدمینتون ایران مقابل نماینده ژاپن
نخستین دیدار نماینده دختر بدمینتون ایران در بازیهای المپیک ناشنوایان با شکست مقابل حریفی از ژاپن به پایان رسید.
ژیلا مبشری تنها نماینده اعزامی ایران در این مسابقات است. او برای برگزاری نخستین دیدار خود به مصاف حریفی از ژاپن رفت. مبشری در این رقابت با نتیجه ۲ به صفر (۲۱ به ۱۵ – ۲۱ به ۱۶) متحمل شکست شد.
تنها نماینده بدمینتون ایران در بازیهای المپیک ناشنوایان دومین دیدار خود را عصر امروز برابر نمایندهای از هند برگزار میکند تا در صورت پیروزی بتواند شانس خود را برای حضور در ادامه رقابتها حفظ کند.
بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان با برگزاری مراسم افتتاحیه در توکیو ژاپن از ۲۴ آبان آغاز شده است و تا ۶ آذر ادامه دارد.