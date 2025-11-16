در سه سال گذشته در مشهد، بیش از سه هزار و ۶۵۰ تن سرشاخه و برگ درختان به کود آلی تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیرکل بهبود محیط زیست شهری شهرداری مشهد با اشاره به اجرای طرح «بازیافت سبز» گفت: با هدف استفاده مجدد از ضایعات آلی حاصل از هرس درختان و برگ‌های خزان‌یافته، این منابع ارزشمند از سطح مناطق ۱۳گانه شهری جمع‌آوری، ذخیره‌سازی و فرآوری می‌شوند تا به ترکیبات آلی قابل استفاده در فضای سبز تبدیل شوند.

حامد فیض‌الهی افزود: برگ‌ها و سرشاخه‌های درختان پهن‌برگ پس از جمع‌آوری، به کارگاه خاک منتقل و با استفاده از دستگاه چیپر خرد می‌شوند؛ سپس با افزودن مکمل‌های آلی و شیمیایی، وارد چرخه فرآوری و در نهایت به خاکبرگ و چیپس چوب تبدیل می‌شوند.

او با اشاره به عملکرد سه‌ساله این طرح اظهار داشت: در سه سال گذشته، بیش از ۳۶۵۰ تن ضایعات آلی در محل کارگاه خاک ترکیبی واقع در بزرگراه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی ۳۴ جمع‌آوری و فرآوری شده که مناطق ۱۰، ۲، ۱۲، ۱۱ و یک، بیشترین سهم را در جمع‌آوری و تحویل این ضایعات داشته‌اند.

مدیرکل بهبود محیط زیست شهری تصریح کرد: مراحل انجام‌شده تحت عنوان «بازیافت سبز» موجب می‌شود برگ‌ها و سرشاخه‌های جمع‌آوری‌شده پس از فرآوری، دوباره به چرخه فضای سبز شهری بازگردند و نقش مؤثری در بهبود کیفیت خاک و پوشش گیاهی ایفا کنند.