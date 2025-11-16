به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ؛ سرهنگ صادق‌پور، مسئول بسیج سازندگی سپاه استان، در این‌باره گفت: با هماهنگی‌های انجام‌شده، قسمتی از راه مواصلاتی روستای میزوج توسط بسیج سازندگی آسفالت شد. با توجه به اینکه پل میزوج و این مسیر به بسیج سازندگی واگذار شده است، ان‌شاءالله با تأمین اعتبار از سوی استانداری، باقی مسیر نیز بهسازی و آسفالت خواهد شد.

این اقدام در راستای بهبود زیرساخت‌های روستایی و تسهیل رفت‌وآمد اهالی منطقه صورت گرفته و امید می‌رود با تکمیل پروژه، مشکلات تردد در این مسیر به طور کامل برطرف شود.