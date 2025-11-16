آسفالت بخشی از راه ارتباطی روستای میزوج
بخشی از راه ارتباطی روستای میزوج از توابع بخش مرکز شهرستان قزوین با همت بسیج سازندگی آسفالت شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
؛ سرهنگ صادقپور، مسئول بسیج سازندگی سپاه استان، در اینباره گفت: با هماهنگیهای انجامشده، قسمتی از راه مواصلاتی روستای میزوج توسط بسیج سازندگی آسفالت شد. با توجه به اینکه پل میزوج و این مسیر به بسیج سازندگی واگذار شده است، انشاءالله با تأمین اعتبار از سوی استانداری، باقی مسیر نیز بهسازی و آسفالت خواهد شد.
این اقدام در راستای بهبود زیرساختهای روستایی و تسهیل رفتوآمد اهالی منطقه صورت گرفته و امید میرود با تکمیل پروژه، مشکلات تردد در این مسیر به طور کامل برطرف شود.