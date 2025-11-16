در جریان یک عملیات گشت‌زنی شبانه در محدوده سد تالوار، یگان حفاظت محیط زیست بیجار موفق به شناسایی و دستگیری یک شکارچی و یک صیاد متخلف شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مدیر کل حفاظت محیط زیست کردستان با اعلام این خبر گفت: مأموران در بررسی محل موفق شدند علاوه بر تور‌های گسترده‌شده در آب یک قبضه اسلحه شکاری ساچمه زنی را کشف و ضبط کنند. تجهیزات مورد استفاده شامل یک قبضه اسلحه، تور دیواری، قایق شناور و سایر ادوات مرتبط نیز طبق قوانین ضبط شده است.

زندی گفت: با توجه به اینکه تور‌های دیواری از مخرب‌ترین ابزار‌های صید محسوب می‌شوند، استفاده از این نوع ابزار می‌تواند باعث کاهش شدید ذخایر آبزیان و برهم خوردن تعادل اکوسیستم سد شود.

سد تالوار شهرستان بیجار در بخش چنگ الماس واقع شده است و نظر به همجواری با منطقه شکار ممنوع چنگ الماس این منطقه دارای تنوع زیستی، گونه‌های آبزی و کنار آبزی بالایی است