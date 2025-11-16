پاکسازی جادههای جنگلی نکا از زباله
دو منطقه جنگلی در شهرستان نکا که ۳۰ سال محل دپوی زبالهها بود، پاکسازی شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست نکا گفت: دو منطقه جنگلی در اطراف روستاهای سه کیله و درویشان شهرستان نکا سی سال گذشته محل دپوی زبالهها شده بود و افراد زبالهها و نخالهها را در این عرصه جنگلی تخلیه میکردند
سید محمود هادیان افزود: با هدف ساماندهی منطقه و جمع آوری زبالهها از این عرصههای جنگلی گشت ویژه مناطق با همکاری محیطزیست، منابع طبیعی و دهیاران دو روستا تشکیل شد.
او با بیان اینکه پس از تشکیل کارگوه فرآیند پاکسازی زبالهها از این دو منطقه به سرعت آغاز شد، ادامه داد: همه زبالههایی که ۳۰ سال گذشته در این دو منطقه جنگلی دپو میشد در مدت سه روز و با بکار گیری ۵ دستگاه تجهیزات سنگین انجام شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست نکا حجم زبالههای تخلیه شده را بسیار زیاد اعلام کرد و گفت: مقرر شد در اطراف این دو منطقه جنگلی حفاظ نصب و از تکرار ریختن زباله در این دو منطقه جنگلی جلوگیری شود.
سید محمود هادیان دپو پسماند در جنگل را چالشهای بزرگ محیط زیستی اعلام کرد و افزود: تلاش میشود تا سایر مناطق جنگلی که به صورت پراکنده و حتی با حجم کم زباله دپو شده بود نیز پاکسازی شود.