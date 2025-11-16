

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست نکا گفت: دو منطقه جنگلی در اطراف روستا‌های سه کیله و درویشان شهرستان نکا سی سال گذشته محل دپوی زباله‌ها شده بود و افراد زباله‌ها و نخاله‌ها را در این عرصه جنگلی تخلیه می‌کردند

سید محمود هادیان افزود: با هدف ساماندهی منطقه و جمع آوری زباله‌ها از این عرصه‌های جنگلی گشت ویژه مناطق با همکاری محیط‌زیست، منابع طبیعی و دهیاران دو روستا تشکیل شد.





او با بیان اینکه پس از تشکیل کارگوه فرآیند پاکسازی زباله‌ها از این دو منطقه به سرعت آغاز شد، ادامه داد: همه زباله‌هایی که ۳۰ سال گذشته در این دو منطقه جنگلی دپو می‌شد در مدت سه روز و با بکار گیری ۵ دستگاه تجهیزات سنگین انجام شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست نکا حجم زباله‌های تخلیه شده را بسیار زیاد اعلام کرد و گفت: مقرر شد در اطراف این دو منطقه جنگلی حفاظ نصب و از تکرار ریختن زباله در این دو منطقه جنگلی جلوگیری شود.



