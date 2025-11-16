ماموران انتظامی شهرستان شاهرود در عملیات جداگانه ۳ شکارچی غیرمجاز را به همراه سلاح و شکار غیرمجاز دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، فرمانده انتظامی شاهرود گفت ماموران انتظامی شهرستان شاهرود در بخش‌های بیارجمند و بسطام این۳ شکارچی را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

سرهنگ علیرضا شائینی افزود: از متهمان ۳ قبضه سلاح شکاری به همراه یک راس قوچ شکار شده کشف شد.

سرهنگ شائینی با اشاره به تشکیل پرونده و معرفی متهمان به مراجع قضایی، از شهروندان خواست اطلاعات درباره فعالیت شکارچیان غیرمجاز را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.