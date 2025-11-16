به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ نمایشگاه نقاشی مشترک هنرمندان ایران و روسیه با عنوان «نقش دوستی» که یادمانی از سرگئی آندریاک هنرمند روسی محسوب می‌شود، تا ۲۶ آبان در کوشک باغ هنر برقرار است.

در این نمایشگاه، ۱۰۰ اثر درباره ایران با موضوعاتی همچون مفاخر، میراث فرهنگی، آداب و رسوم و طبیعت توسط هنرمندان روسیه و همچنین ۱۰۰ اثر درباره روسیه از هنرمندان ایرانی خلق شده و در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است.

هنرمندان ۲ کشور آثار خود را در چارچوب ۱۰ سرفصل موضوعی شامل مفاخر و شخصیت‌ها، آثار باستانی، افسانه‌های ملی، طبیعت و سایر جلوه‌های فرهنگی آماده کرده‌اند و پس از داوری، ۱۰۰ اثر از هنرمندان ایران و ۱۰۰ اثر از هنرمندان روسیه به مرحله نهایی راه پیدا کرده‌اند.

نخستین دوره جشنواره «نقش دوستی» با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه، آکادمی آبرنگ و هنرهای زیبای آندریاک، اداره‌کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره‌کل همکاری‌ها و تنظیم‌گری صادرات فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، وزارت فرهنگ روسیه، آکادمی هنر سن‌پترزبورگ و اتحادیه هنرمندان و نقاشان روسیه برگزار شده و گالری ساره در مسکو و گالری آرتیبیشن در تهران دبیرخانه اجرایی آن را برعهده داشته‌اند.

قبلاً نیز این نمایشگاه در آکادمی آبرنگ و هنرهای زیبای آندریاک شهر مسکو برگزار و با استقبال گسترده مخاطبان روبه‌رو شد. پس از نمایش در مسکو و تهران، آثار در چند شهر ایران و روسیه از جمله اصفهان، سنت‌پترزبورگ و کازان نیز به نمایش گذاشته خواهند شد.

والری مالیشف، رایزن فرهنگی فدراسیون روسیه در ایران نیز درباره ایده این نمایشگاه توضیح داد: رشته‌های فرهنگی یکی از مهمترین محصولات ۲ جانبه بین مردم کشورهای دنیاست و به عبارتی پل ارتباطی بین کشورها محسوب می‌شود. مردم روسیه و ایران با ادبیات ۲ کشور آشنا هستند. مردم ایران ادبیات روسی را می‌خوانند و نویسندگان این کشور از جمله چخوف، تولستوی و داستایوفسکی محبوب هستند. مردم روسیه نیز اشعار فردوسی، سعدی و حافظ را دوست دارند اما امروز برای تماشای نقاشی هنرمندان آمده‌ایم. نقاشی در روسیه تاریخ برجسته‌ای دارد و آثار هنرمندان این کشور از قرن ١٨ و ١٩ در سراسر جهان معروف شدند.

در نمایشگاه حاضر در کوشک باغ هنر، از میان آثار ۶۰۰ هنرمند، بیش از ۱۰۰ تابلوی نقاشی برای نمایش، برگزیده شد. از ویژگی‌های جالب توجه این نمایشگاه این است که هنرمندان ایرانی در آثار خود برداشت و نگاه‌شان به فرهنگ روسیه را به تصویر کشیده‌اند و در طرف دیگر، نقاشان روسی نیز فرهنگ و سنت‌های ایران را در تابلوهایشان بازتاب داده‌اند.

آثار این نمایشگاه نشانگر این است که مردم ۲ کشور درک عمیق و ظریفی از رمز و رازهای فرهنگی یکدیگر دارند و به یاری نیروی بزرگ هنر به هم نزدیکتر می‌شوند.

علاقه‌مندان می‌توانند تا ۲۶ آبان از ساعت ۱۴ تا ۱۸ در مجموعه فرهنگی عباس آباد، کوشک باغ هنر، از نمایشگاه بازدید کنند.