

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مجموعه سه جلدی و پژوهش‌محور تفسیر قرآن کریم با عنوان «بصائر» اثر استاد محمدرضا شایق، با حضوراستاندار یزد و جمعی از چهره‌های برجسته فرهنگی و دینی استان یزد رونمایی شد.

در هفته کتاب و کتابخوانی و همزمان با روز بزرگداشت علامه طباطبایی مفسر قرآن کریم با حضور استاندار از سه جلد از تفسیر قرآن کریم با عنوان تفسیر بصائر اثر استاد محمدرضا شایق، حافظ و مفسر قرآن رونمایی شد.

تاکنون شش جلد از این تفسیر قرآن چاپ شده که از سه جلد آن با تفسیر سوره‌های حمد، بقره و آل عمران رونمایی شد.

قرار است تفسیر بصائر در سی جلد با رویکرد مسائل اجتماعی نگارش و به چاپ برسد.



استاندار یزد در این مراسم گفت: توفیق همنشینی با قرآن شامل هر فردی نمی‌شود و از توفیقات الهی است که همراه و همدم با قرآن باشیم.



محمدرضا بابایی ادامه داد: استاد شایق همه عمر خود را در راه قرآن و ترویج فرهنگ قرآن و اهل بیت صرف کرده و کتاب تفسیر قرآن به زبان ساده و قابل فهم برای عموم مردم نیز از توفیقات خداوند به ایشان است.



استاندار یزد گفت: انسان‌هایی که سعی کردند همنشین قرآن باشند، زندگی‌شان نیز متحول شده است و توفیق با قرآن بودن از عنایت‌های خداوند است و باید برای گسترش فرهنگ قرآن همه توان خود را به‌کارگیری کنیم.



محمدرضا شایق، نویسنده و مفسر قرآن نیز در این مراسم گفت: هدف از تألیف این تفسیر، پاسخ به شبهات و آوردن قرآن در زندگی مردم است و این اثر هیچ انتفاع مادی نداشته است.



شایق بیان کرد: هر چه قرآن در زندگی ما نقش داشته باشد، بدی‌ها کمتر است، بنابراین سعی شد در این کتاب، به زبان ساده آنچه که مورد نیاز مردم است، تأمین شود.