کتابخانهها بخش مهمی از میراث گذشته و زیربنابی برای آینده انسان هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار کاشان در مراسم تجلیل از کتابداران گفت: کتابخانههای عمومی فقط فضایی برای استفاده اشتراکی از کتاب و مجلات نیستند، بلکه مکانی برای تعاملات اجتماعی، مشارکت شهری، سرگرمی و آموزش هستند.
مجتبی راعی افزود: افزایش ارتباطات با کتابخانهها موجب میشود علاوه بر اینکه گذشته را بهتر بشناسیم، برای آینده نیز چشمانداز بهتری تصویر کنیم
ویگفت: هفته کتاب و کتابخوانی فرصتی مغتنم تا بار دیگر اهمیت والای کتاب به عنوان چراغ هدایتگر جامعه، منبع دانش و آگاهی، و بستری برای تعمیق فرهنگ و تمدن بشری مورد تأکید قرار گیرد.
در کاشان بیش از ۱۷ کتابخانه با ۴۰۰ هزار نسخه کتاب و ۱۷ هزار عضو وجود دارد.