به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، فرماندار شهرستان حاجی آباد گفت: این بسته‌ها دفتر، مداد رنگی، خودکار، جامدادی و خط کش است.

محمد سالاری پور افزود: ارزش بسته‌های اهدایی۸۲۰ میلیون تومان است.

بیشتر بخوانید: اعزام ۲ هزار مددجوی هرمزگانی به اردوی زیارتی

وی گفت: از آغاز سال تحصیلی این سومین مرحله از توزیع بسته‌های نوشت افزار و کمک آموزشی از سوی دستگاه‌های حمایتی بین دانش آموزان نیازمند است.