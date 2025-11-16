پخش زنده
دو هزار و ۱۰۰ بسته نوشت افزار بین دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد امام شهرستان حاجیآباد توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، فرماندار شهرستان حاجی آباد گفت: این بستهها دفتر، مداد رنگی، خودکار، جامدادی و خط کش است.
محمد سالاری پور افزود: ارزش بستههای اهدایی۸۲۰ میلیون تومان است.
وی گفت: از آغاز سال تحصیلی این سومین مرحله از توزیع بستههای نوشت افزار و کمک آموزشی از سوی دستگاههای حمایتی بین دانش آموزان نیازمند است.