به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معادل ۹۶ میلیون یورو صادرات ریالی انجام شده طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران با پیگیری دیوان محاسبات کشور رفع تعهد ارزی شد.

گفتنی است؛ تعهدات ارزی این شرکت که در زمان خود رفع تعهد نشده بود، در چارچوب مقررات ارزی و بر اساس وجه‌المصالحه تعیین شده در سامانه جامع تجارت تسویه شده است و تخلفات احتمالی مدیریت وقت شرکت در صدور مجوز و انجام صادرات ریالی نیز در دست بررسی حسابرسان این نهاد نظارتی قرار دارد و در صورت احراز هرگونه تخلف، مطابق احکام و ضوابط قانونی برخورد خواهد شد.