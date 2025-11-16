اهالی روستای نجم آباد قزوین در دیدار با نماینده مجلس، خواستار تعیین حدود زمین‌های اوقافی معروف به پلاک ۴۵ شدند.

بررسی موضوع زمین‌های موقوفه ملاوردی خان منصوب به پلاک ۴۵

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ؛ موضوع اختلاف مربوط به هزار و ۳۵۰ هکتار از زمین‌های زراعی اطراف روستا‌های نَجم آباد، زویار، بَندزویار، کُوهگیر، سفیدهِ ِکش، اُروس آباد و اَردبیلک است که به پلاک ۴۵ معروف است.

موقوفه مرحوم مولاوردیخانی شامل ۴ هزار هکتار زمین زراعی است که به سال ۱۳۱۶ برمی گردد.

پوشش اینترنت، احداث پل زیرگذر و رفع مشکل آب آشامیدنی از دیگر مطالبات اهالی بخش مرکزی قزوین بود که آقای ولایتمدار نماینده مردم قزوین البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی در جمع اهالی روستا قول پیگیری داد.