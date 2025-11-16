رئیس سازمان قضایی مازندران گفت: تلاش شود با تعیین قرار‌های متناسب با جرم، از روانه شدن متهم به زندان جلوگیری شود.



حجت الاسلام زارعی در بازدید از دادگاه و دادسرای عمومی شهرستان میاندورود با اشاره به اینکه حقوق شرعی و قانونی طرفین پرونده باید در هر صورت رعایت گردد، گفت: تا حدالامکان با قرار‌های متناسب با جرم، از روانه شدن متهم به زندان جلوگیری شود چرا که در بسیاری از موارد افراد با همین رافت و عطوفت اسلامی، مسیر زندگی خود را تغییر می‌دهند.





این مقام قضایی ضمن تاکید بر خوش رفتاری با مراجعین، گفت: باید با ارباب رجوع به دستگاه قضایی حتی متهمین درست برخورد و نزد خانواده متهم احترامش حفظ شود.





رئیس سازمان قضایی مازندران با بیان اینکه دریافت هرگونه وجه و هدیه توسط ضابطین، از طرفین پرونده در اجرای دستورات مقامات قضایی ممنوع بوده و جرم می‌باشد، ادامه داد: به هیچ عنوان هیچ هزینه‌ای از افراد نباید توسط ضابطین محترم دریافت شود چراکه این وجوهی که به دست می‌آید، تحصیل مال فاقد مشروعیت قانونی و شرعی بوده و جرم می‌باشد.

حجت الاسلام زارعی گفت: برخی افراد متمکن، که دارای پرونده‌های فساد مالی یا اخلاقی هستند با تدابیر ویژه به دنبال شناسایی افراد آسیب‌پذیر در کلانتری و پاسگاه‌ها هستند، تا اقدامات غیرقانونی و مجرمانه خود را موجه جلوه دهند که امیدواریم با هوشیاری ماموران به اهداف شوم خود نرسند.

این مقام قضایی با اشاره به اینکه کلانتری‌ها باید پناهگاه مردم باشند، افزود: حضور پلیس و گشت‌ها در محله‌ها باید ملموس باشد تا مردم احساس آرامش و امنیت کنند.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان با بیان اینکه تمام تلاش پلیس باید در زمینه تحول کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها و افزایش رضایت مندی شهروندان باشد، افزود: موضوع تحول کلانتری‌ها را به خوبی دنبال کنیم تا به خروجی موردنظر که جلب رضایت بیش از پیش شهروندان از عملکرد پلیس است دست یابیم.