به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ؛ سرهنگ حسین تقی خانی اظهار کرد: با توجه به بارندگی مختصر در سطح محور‌های مواصلاتی، این سانحه در ساعت ۲۲ و سی دقیقه دیشب در فاصله ۵ کیلومتری آزادراه قزوین_زنجان اتفاق افتاد که برای ساعتی تردد در هر دو لاین آزاد راه مختل و با حضور ماموران پلیس راه مسیر بازگشایی شد.

وی افزود: در این تصادف ۵ دستگاه خودرو سواری و یک دستگاه کامیون باری با یکدیگر برخورد کردند که ۴ سرنشین یک دستگاه خودرو سواری کوییک مصدوم و توسط عوامل امدادی به بیمارستان منتقل شدند.

سرهنگ تقی خانی با تأکید بر رعایت سرعت مطمئنه از سوی رانندگان وسایل نقلیه در شرایط ناپایدار جوی افزود: بی تردید در زمان لغزندگی جاده در سطح محور‌های مواصلاتی لازم است رانندگان در رعایت فاصله طولی با خودرو‌های دیگر دقت نظر لازم را داشته و از هرگونه عجله و شتاب در رانندگی خودداری کنند.