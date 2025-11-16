۲۰ تیم در بخش مردان و زنان جواز حضور در مرحله دوم رقابت‌های بین‌المللی تنیس ساحلی (BT۵۰) را به دست آوردند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های بین‌المللی تنیس ساحلی (BT۵۰) در جزیره کیش و در زمین‌های مجموعه المپیک جزیره در شرایطی پیگیری شد که تیم‌های حاضر در راند نخست جدول اصلی با حریفان خود دیدار کردند.

با برگزاری این دیدارها، در بخش مردان ۱۶ تیم به مرحله دوم راه یافتند و در بخش بانوان نیز با برگزاری ۴ دیدار، چهره تیم‌های صعودکننده به راند دوم بازی‌ها مشخص شد. این بازی‌ها امروز با برگزاری ۲۴ دیدار دیگر پیگیری می‌شود تا چهره تیم‌های صعودکننده به نیمه نهایی مشخص شود.

در پایان این رویداد بین‌المللی ۲ هفته‌ای که با عنوان پرشین‌گلف در تقویم جهانی ثبت شده، شرکت کنندگان با شعار از مینو تا هرمز، خلیج فارس تا بی‌نهایت، فرصت کسب ۱۰۰ امتیاز رنکینگ جهانی و جایزه ۸ هزار دلاری را خواهند داشت.

در این دوره از مسابقات ۳۲ تیم در بخش آقایان و ۱۰ تیم در بخش بانوان حضور دارند. هفته نخست رقابت‌های بین‌المللی تنیس ساحلی (BT۵۰) ۲۴ تا ۲۶ آبان و هفته دوم آن نیز ۲۷ تا ۲۹ این ماه در زمین‌های مجموعه المپیک جزیره برگزار می‌شود.

سرداوری این دوره از مسابقات بر عهده پویا کولاییان سرداور نشان سفید کشورمان است و کسری حجازی در بخش آقایان و سمیرا قدسی در بخش بانوان مدیریت بازی‌ها را بر عهده دارند. میلاد کی‌مرام نیز مسئولیت کمیته تنیس ساحلی فدراسیون تنیس کشورمان را بر عهده دارد و با حضور در جزیره کیش از نزدیک بر روند بازی‌ها و عملکرد ورزشکاران نظارت دارد.