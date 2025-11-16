آبگیری مجتمع خاویاری سپیددشت تا دو ماه آینده
مدیرکل شیلات لرستان از آب گیری مرحله اول مجتمع خاویاری سپیددشت در دو ماه آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛مدیرکل شیلات لرستان با اشاره به آبگیری مرحله اول مجتمع خاویاری سپیددشت در دو ماه آینده گفت: با بهره برداری مجتمع خاویاری سپیددشت،سالانه یک هزار تن گوشت و ۱۵۰ تن خاویار تولید می شود.
کیارش بیرانوندبا بیان اینکه مرحله ی اول این مجتمع در قالب ۱۵ استخر از ۲۴ استخر طراحیشده و به زودی وارد مرحله تولید میشود، افزود:ماهیهای خاویاری برای این مرحله خریداری شده و تجهیزات مرحله دوم هم تهیه و آماده اجراست.
مدیرکل شیلات لرستان با اشاره به محرومیت منطقه سپیددشت در لرستان گفت:مسیر اجرای خط انتقال در این منطقه بسیار سخت بود که با انفجار سنگها مسیر بازسازی شد و شیلات باید هموار کردن زمین و رساندن آب به محل و سپس واگذاری به سرمایهگذار از طریق ماده ۲۷ قانون را فراهم کند.
بیرانوند با اشاره به بهره مندی لرستان از ظرفیتهای رودخانهای گفت:اعتبارات زیرساخت طرح ها استانی شده و در صورت تأمین اعتبارات،امکان ساخت ۱۰ مجتمع مشابه در استان وجود دارد.
در روند ساخت این مجتمع، دو هزار و ۴۰۰ متر خط انتقال آب طراحی شده که از این میزان ۹۰۰ متر بهصورت سرپوشیده و یکهزار و ۵۰۰ متر هم بهصورت لولهگذاری اجرا شده است.