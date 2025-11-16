

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مدیرکل شیلات لرستان با اشاره به آب‌گیری مرحله اول مجتمع خاویاری سپیددشت در دو ماه آینده گفت: با بهره برداری مجتمع خاویاری سپیددشت،سالانه یک هزار تن گوشت و ۱۵۰ تن خاویار تولید می‌ شود.

کیارش بیرانوندبا بیان اینکه مرحله ی اول این مجتمع در قالب ۱۵ استخر از ۲۴ استخر طراحی‌شده و به زودی وارد مرحله تولید می‌شود، افزود:ماهی‌های خاویاری برای این مرحله خریداری شده و تجهیزات مرحله دوم هم تهیه و آماده اجراست.

مسیر اجرای خط انتقال در این منطقه بسیار سخت بود که با انفجار سنگ‌ها مسیر بازسازی شد و شیلات باید هموار کردن زمین و رساندن آب به محل و سپس واگذاری به سرمایه‌گذار از طریق ماده ۲۷ قانون را فراهم کند. مدیرکل شیلات لرستان با اشاره به محرومیت منطقه سپیددشت در لرستان گفت:

بیرانوند با اشاره به بهره مندی لرستان از ظرفیت‌های رودخانه‌ای گفت:اعتبارات زیرساخت طرح ها استانی شده و در صورت تأمین اعتبارات،امکان ساخت ۱۰ مجتمع مشابه در استان وجود دارد.

در روند ساخت این مجتمع، دو هزار و ۴۰۰ متر خط انتقال آب طراحی شده که از این میزان ۹۰۰ متر به‌صورت سرپوشیده و یکهزار و ۵۰۰ متر هم به‌صورت لوله‌گذاری اجرا شده است.



