هوای ناسالم مشهد برای گروه های حساس/ ۲۵ آبان
شاخص کیفیت هوای مشهد امروز، یکشنبه برای نهمین روز متوالی، در وضعیت «ناسالم برای گروههای حساس» قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
،مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۴۵ و در یکی، دو ساعت گذشته با عدد ۱۴۴ گویای ناسالم بودن هوا برای گروههای حساس است.
سعید محمودی با بیان اینکه کیفیت هوای هشت منطقه مشهد در شرایط «ناسالم برای همه افراد» است، اضافه کرد: شاخص کیفیت هوا در ۱۵ منطقه دیگر دارای ایستگاه سنجش آلودگی در شرایط «ناسالم برای همه افراد» قرار دارد.
وی اظهار کرد: در شرایط کنونی، افراد حساس مانند بیماران قلبی - تنفسی، کودکان و زنان باردار باید از تردد غیرضروری در سطح شهر خودداری و در صورت ضرورت برای خروج از منزل حتما توصیههای خودمراقبتی را در مناطق آلوده رعایت کنند.
محمودی افزود: انتظار است شهروندان مشهدی هم با کاهش رفت و آمدهای غیرضروری نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این شهر ایفا کنند.
قرارگیری شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰ای. کیو. آی به معنی وضعیت «پاک» و بین ۵۱ تا ۱۰۰ای. کیو. آی نشانگر وضعیت «سالم» است.
همچنین وقتی شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰ای. کیو. آی قرار میگیرد به معنای «آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان» بوده و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ای. کیو. آی به معنای «آلودگی هوا برای همه سنین» محسوب میشود.
قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰ای. کیو. آی نیز نشانگر وضعیت «اضطراری» و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت «بحرانی» آلودگی هواست.