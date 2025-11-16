به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در پی شکایت مهدی امیری از باشگاه شهر راز شیراز، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۶ میلیون و ۹۵۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

با توجه به شکایت جاوید غفوری از باشگاه یاران سلامت ایرانیان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۰ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

در پرونده شکایت سروش باقر آذری از باشگاه شهدا بابلسر، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۵۴۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵۹ میلیون و ۲۹۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.