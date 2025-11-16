مدیر عامل شرکت نفت و گاز اروندان گفت: تاکنون ۱۳ کیلومتر خط انتقال گاز‌های مشعل میدان دارخوین در غرب کارون به پالایشگاه هویزه انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید دریس در بازدید از اجرای این طرح افزود: این خط انتقال با طول تقریبی ۶۰ کیلومتر در حال اجرا است که تاکنون ۱۳ کیلومتر آن تکمیل شده و بخش‌های باقی‌مانده نیز طی ماه‌های آینده با سرعت بیشتری به پایان خواهد رسید.

وی بیان کرد: با بهره‌برداری از این خط، گاز‌های مازاد همراه نفت از میدان دارخوین به پالایشگاه هویزه منتقل شده و از سوزاندن روزانه حدود ۵۰ میلیون فوت مکعب گاز جلوگیری می‌شود؛ اقدامی که علاوه بر صیانت از محیط‌زیست، صرفه اقتصادی قابل‌توجهی نیز به همراه خواهد داشت.

مدیر عامل شرکت نفت و گاز اروندان همچنین در بازدید از روند عملیات تعمیر یکی از چاه‌های میدان دارخوین بر ضرورت تکمیل کار در موعد مقرر تاکید و ادامه داد: با بهره‌برداری از این چاه، روزانه حدود ۲ هزار بشکه به تولید نفت شرکت نفت و گاز اروندان از این میدان افزوده خواهد شد.

دریس خاطر نشان کرد: طی توافق‌نامه‌ای که در هفته دولت سال جاری میان شرکت نفت و گاز اروندان و شرکت ملی حفاری ایران منعقد شد، برای نخستین‌بار همکاری دو شرکت در بهره‌گیری از ظرفیت دکل‌های حفاری وارد فاز عملیاتی گردید؛ اقدامی که نویدبخش روز‌های روشن در استفاده بهینه از توان یکی از قدیمی‌ترین و باتجربه‌ترین شرکت‌های حفاری کشور است.