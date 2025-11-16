به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بر اساس اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا(AFC) بهاره سیفی‌نهاوندی، داور بین‌المللی فوتبال کشورمان برای قضاوت در مرحله نهایی مسابقات جام باشگاه‌های آسیا به کشور ویتنام اعزام شد.

او که سابقه قضاوت در دیدار‌های بین‌المللی متعددی را در کارنامه دارد، از سال‌ها پیش به عنوان یکی از چهره‌های شاخص و پرتلاش داوری در فوتبال بانوان ایران شناخته می‌شود.

مسابقات جام باشگاه‌های آسیا با حضور نمایندگان برتر کشور‌های قاره کهن در ویتنام در حال برگزاری است.