جولان گله سگ در میدان های اصلی شهر یاسوج
از صبح امروز تاکنون گله سگ های ولگرد در نقاط مختلف شهر یاسوج در حال گشت و گذار هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معضل سگهای بلاصاحب در شهرها و مناطق روستایی استان رو به افزایش است و میتواند به تهدیدی جدی برای شهروندان تبدیل شود، تهدیدی که علاوه بر ایجاد ترس و وحشت در میان مردم، احتمال حیوان گزیدگی و انتقال هاری را نیز افزایش میدهد.
فرقی نمی کند که میدان اصلی شهر باشد و یا آخرین نقطه روستایی استان هر کجا که چشم بیندازیم مملو از این سگ ها است، میادین و پارک ها و خیابان، زیر سقف خانه ها، کنار ساندویچی ها و غذاخوری ها، ورودی اداره ها و در هر محله و منطقه مسکونی این سگ های ولگرد و بی صاحب چرخ می زنند و البته تصاویر و مشاهدات عینی شهروندان هم گویای همین نکته است.
به گفته معاون پیشین بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج آمار جمعیتی سگهای بلاصاحب در استان به شکل نگران کنندهای رو به افزایش است.
به گفته کارشناس دامپزشکی استان هم سگ در هر بار زاد و ولد بین پنج تا ۹ توله زایش می کند که همین امر هم باعث هزینه بر بودن و مشکل ساماندهی و جمع آوری این سگ های ولگرد و بی صاحب در سطح منطقه شده است.
شهرداریها باید سگها را زندهگیری، واکسینه و عقیم کنند
کارشناس مرکز بهداشت در استان کهگیلویه و بویراحمد هم گفت: براساس دستورالعمل کنترل سگهای بلاصاحب مصوب بهمن ماه سال ۱۳۸۷، شهرداریها وظیفه اصلی را در خصوص سگهای بلاصاحب دارند و باید سگها را زندهگیری، واکسینه و عقیم کنند و در مراکز ویژه خارج از مناطق مسکونی نگهداری کنند.
سیدحسین رازیان افزود: شهرداریها به طور کلی با غذارسانی به سگهای بلاصاحب مخالف هستند و افراد حامی سگها را مانعی در مسیر جمعآوری این نوع سگها از سطح شهرها میدانند.
مطالعات مختلف نشان داده اند که مدیریت غیر اصولی پسماندهای شهری، غذادهی به سگهای ولگرد از روی حس انسان دوستی جزو مهمترین عوامل افزایش این گونه در محیطهای شهری است.
مدیریت اصولی پسماند، آموزش و اطلاع رسانی به مردم، زنده گیری و انتقال به یک پناهگاه مناسب از جمله راهکارهای موثر برای کنترل جمعیت سگهای ولگرد محسوب می شود.