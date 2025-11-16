به گفته کارشناس دامپزشکی استان هم سگ در هر بار زاد و ولد بین پنج تا ۹ توله زایش می کند که همین امر هم باعث هزینه بر بودن و مشکل ساماندهی و جمع آوری این سگ های ولگرد و بی صاحب در سطح منطقه شده است.



شهرداری‌ها باید سگ‌ها را زنده‌گیری، واکسینه و عقیم کنند

کارشناس مرکز بهداشت در استان کهگیلویه و بویراحمد هم گفت: براساس دستورالعمل کنترل سگ‌های بلاصاحب مصوب بهمن ماه سال ۱۳۸۷، شهرداری‌ها وظیفه اصلی را در خصوص سگ‌های بلاصاحب دارند و باید سگ‌ها را زنده‌گیری، واکسینه و عقیم کنند و در مراکز ویژه خارج از مناطق مسکونی نگهداری کنند.

سیدحسین رازیان افزود: شهرداری‌ها به طور کلی با غذارسانی به سگ‌های بلاصاحب مخالف هستند و افراد حامی سگ‌ها را مانعی در مسیر جمع‌آوری این نوع سگ‌ها از سطح شهرها می‌دانند.