طرح کالابرگ الکترونیک به‌زودی با تغییراتی اجرا می‌شود که بر اساس آن، مشمولان می‌توانند یارانه تشویقی خود را به دو شیوه دریافت کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما طرح کالابرگ الکترونیک به‌زودی با تغییراتی اجرا می‌شود که بر اساس آن، مشمولان می‌توانند یارانه تشویقی خود را به دو شیوه دریافت کنند. در روش نخست، روند فعلی ادامه خواهد داشت؛ اما در روش دوم، افراد می‌توانند از فروشگاه‌های طرف قرارداد، کالاهای مشخص‌شده را با قیمت ثابت و حداقل ۲۰ درصد تخفیف خریداری کنند.

این تغییرات با هدف افزایش قدرت خرید و سهولت استفاده از یارانه در حال اعمال است.