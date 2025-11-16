\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u062a\u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646 \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f6\u06f0 \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u062c\u062f\u06cc\u062f \u0628\u0627 \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f\u0647 \u0634\u062f\u0646 \u0632\u06cc\u0631\u0646\u0648\u06cc\u0633 \u0648 \u0634\u0631\u062d \u0635\u062d\u0646\u0647 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u06af\u0631\u0648\u0647 \u0627\u0632 \u0645\u062e\u0627\u0637\u0628\u0627\u0646 \u0622\u0645\u0627\u062f\u0647 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n