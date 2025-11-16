المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان؛ پایان کار دختران ایران در تفنگ بادی ۱۰ متر
زهرا حاجیلری و مینا رستاقی دو تیرانداز ملی پوش کشورمان در رقابتهای تفنگ بادی ۱۰ متر بازیهای المپیک ناشنوایان، به کار خود پایان دادند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، نمایندگان ایران در تفنگ بادی بانوان در مسابقات تیراندازی بازیهای المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان، امروز (۲۵ آبان) به رقابت با حریفانشان پرداختند.
۱۷ تیرانداز از ۱۱ کشور برگزارکننده رقابتهای تفنگ بادی ۱۰ متر بانوان بودند. زهرا حاجی لری و مینا رستاقی هم دو نماینده ایران در این بخش از مسابقات بودند که از صعود به فینال بازماندند.
بر این اساس، زهرا حاجی لری امتیاز ۶۱۷.۲ را ثبت کرد، اما با اختلاف ۲ دهم امتیاز از راهیابی به فینال بازماند. مینا رستاقی هم امتیاز ۶۰۷.۳ را به ثبت رساند و نتوانست فینالیست شود.
بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان با برگزاری مراسم افتتاحیه در توکیو ژاپن آغاز شده است و تا ۶ آذر ادامه خواهد داشت.