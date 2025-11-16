پخش زنده
متقاضیان سفر با قطار برای پیش خرید بلیت های قطار در آذرماه اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، پیش فروش بلیت در همه محورها (مسیرهای رفت تا تاریخ ۳۰ آذر و مسیرهای برگشت تا اول دی)، از ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه امروز یکشنبه ۲۵ آبان آغاز شده و تا ۱۱ صبح از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت ادامه دارد.
پیش فروش حضوری بلیتهای این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳ و ۳۰ دقیقه از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام خواهد شد.
هموطنان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به صورت شبانهروزی با سامانه اطلاعرسانی راهآهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند یا به پایگاه اینترنتی rai.ir مراجعه کنند.