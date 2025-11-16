پیشبینی بارش پراکنده و کاهش دما در استان قزوین
کارشناس هواشناسی اعلام کرد: امروز با توجه به گذر امواج تراز میانی جو، در برخی مناطق استان بهویژه ارتفاعات، افزایش ابر و احتمال بارشهای پراکنده پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
؛ مهدی آخوندی گفت: فردا دوشنبه با ورود سامانه بارشی به استان، در برخی ساعات شاهد بارش باران، رعد و برق و وزش باد خواهیم بود.
به گفته کارشناس هواشناسی، با توجه به بارشهای فردا، هشدار سطح زرد هواشناسی در خصوص لغزندگی جادهها و کاهش دید افقی در سطح منطقه صادر شده است.
او اضافه کرد: به لحاظ دمایی هم امروز و فردا به دلیل ابری بودن آسمان، کاهش نسبی دما در سطح استان رخ خواهد داد.
آخوندی خاطرنشان کرد: از روز سهشنبه وضعیت جوی در استان پایدار میشود و افزایش نسبی دما پیشبینی شده است.