به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از کالاخبر، بیشترین حجم عرضه در بورس کالای ایران به تالار سیمان اختصاص دارد، به طوری که یک میلیون و ۱۱۷ هزار و ۳۴۳ تن سیمان برای معامله عرضه شده است.

در تالار صنعتی نیز ۶۳۸ هزار و ۷۲۵ تن محصول عرضه می‌شود که شامل ۵۰۷ هزار تن سنگ‌آهن، ۹۲ هزار و ۲۵۰ تن آهن اسفنجی، ۲۲ هزار و ۶۵۰ تن آلومینیوم، ۱۰ هزار تن فولاد، ۵ هزار تن مس و یک هزار و ۸۲۵ تن روی است.

تالار حراج باز نیز امروز میزبان ۵۸۱ هزار و ۸۰۰ تن محصول است، که از آن جمله می‌توان به ۴۲۳ هزار و ۸۰۰ تن کنسانتره سنگ‌آهن، ۱۵۲ هزار تن وکیوم باتوم، ۳ هزار تن مس و ۳ هزار تن مواد شیمیایی اشاره کرد.

در تالار صادراتی کیش نیز ۳۲۸ هزار و ۸۰۸ تن محصول عرضه می‌شود، شامل ۲۱۲ هزار و ۵۰ تن سیمان، ۹۵ هزار تن کلینکر، ۲۱ هزار و ۶۸۳ تن قیر و ۷۵ تن عایق رطوبتی.

تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی امروز بیش از ۶۳ هزار و ۶۲۳ تن محصول شامل ۳۲ هزار تن لوب کات، ۱۹ هزار و ۴۶۲ تن مواد شیمیایی، ۱۰ هزار و ۴۱۸ تن مواد پلیمری، یک هزار و ۹۳ تن روغن و ۶۵۰ تن گاز‌ها و خوراک‌ها را روی تابلو دارد.

همچنین در تالار فرعی، ۶ هزار و ۷۸۶ تن فرآورده‌های نفتی، مواد پلیمری و شیمیایی و ضایعات برای معامله عرضه شده است.