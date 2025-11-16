صعود سوئد و رومانی به پلی آف

صعود سوئد و رومانی به پلی آف

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابت‌ها ۵۴ تیم حضور دارند که در ۱۲ گروه ۴ و ۵ تیمی رقابت می‌کنند و از هر گروه یک تیم مستقیما به جام جهانی صعود می‌کند و از میان ۱۲ تیم دوم نیز پس از حضور در پلی آف ۴ تیم مجوز صعود می‌گیرند. نتایج ادامه روز نهم و برنامه روز دهم مسابقات به این شرح است:

* گروه‌ای:

- برنامه - دوشنبه ۲۶ آبان:

ایرلندشمالی - لوکزامبورگ در بلفاست

آلمان - اسلواکی در لایپزیش

- تیم‌های ۱۲ امتیازی آلمان و اسلواکی اول و دوم هستند و تیم ایرلندشمالی با ۶ امتیاز سوم است و راهی پلی آف شد. تیم لوکزامبورگ بدون امتیاز چهارم است و حذف شد.

* گروه بی:

اسلوونی ۰ - ۲ کوزوو

سوئیس ۴ - ۱ سوئد

- تیم سوئیس با ۱۳ امتیاز در صدر است و تیم کوزوو با ۱۰ امتیاز دوم است. تیم اسلوونی با ۳ امتیاز سوم است و عملا حذف شد. تیم سوئد با یک امتیاز چهارم است و به سبب رده بندی لیگ ملت‌های اروپا به دور پلی آف صعود کرد.

* گروه سی:

یونان ۳ - ۲ اسکاتلند

دانمارک ۲ - ۲ بلاروس

- تیم‌های دانمارک با ۱۱ و اسکاتلند با ۱۰ امتیاز در رده‌های اول و دوم هستند و تیم‌های یونان با ۶ و بلاروس با یک امتیاز در رده‌های سوم و چهارم قرار گرفتند و حذف شدند.

* گروه دی:

- برنامه - یک شنبه ۲۵ آبان:

جمهوری آذربایجان - فرانسه در باکو

اوکراین - ایسلند در ورشو

- تیم فرانسه با ۱۳ امتیاز در صدر تثبیت شد و به جام جهانی راه یافت. تیم‌های ایسلند و اوکراین با ۷ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم جمهوری آذربایجان با یک امتیاز چهارم است و حذف شد.

* گروه ایی:

گرجستان ۰ - ۴ اسپانیا (گل‌ها: میکل اوریاسابال در دقایق ۱۱ - پنالتی و ۶۳، مارتین زوبیمندی ۲۲ و فران تورس ۳۵)

ترکیه ۲ - ۰ بلغارستان (گل‌ها: هاکان چالهان اوغلو در دقیقه ۱۸ - پنالتی و اتاناس چرنف - گل به خودی مدافع بلغارستان - ۸۳)

- تیم اسپانیا با ۱۵ امتیاز در صدر جای دارد و تیم ترکیه با ۱۲ امتیاز دوم است. تیم‌های گرجستان با ۳ و بلغارستان بدون امتیاز سوم و چهارم و حذف شدند.

* گروه اف:

- برنامه - یک شنبه ۲۵ آبان:

مجارستان - ایرلند در بوداپست

پرتغال - ارمنستان در پورتو

- تیم پرتغال با ۱۰ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های مجارستان با ۷ و ایرلند با ۷ امتیاز دوم و سوم هستند. تیم ارمنستان با ۳ امتیاز در رده چهارم قرار گرفت و حذف شد.

* گروه جی:

- برنامه - دوشنبه ۲۶ آبان:

مالت - لهستان در تاکالی

هلند - لیتوانی در آمستردام

- تیم فنلاند استراحت می‌کند.

- تیم هلند با ۱۷ امتیاز در صدر است و تیم‌های لهستان با ۱۴ امتیاز دوم است. تیم‌های فنلاند با ۱۰، مالت با ۵ و لیتوانی با ۳ امتیاز سوم تا پنجم هستند و عملا حذف شدند.

* گروه ایچ:

قبرس ۰ - ۲ اتریش (گل‌ها: مارکو آرنوتوویچ در دقایق ۱۸ - پنالتی و ۵۵)

بوسنی و هرزگوین ۳ - ۱ رومانی

- تیم سن مارینو استراحت کرد.

- تیم‌های اتریش با ۱۸ و بوسنی و هرزگوین با ۱۶ امتیاز در رده‌های اول و دوم قرار گرفتند و تیم رومانی با ۱۰ امتیاز سوم است و به سبب رده بندی لیگ اروپا - راهی دور پلی آف شد. تیم‌های قبرس با ۸ و سن مارینو بدون امتیاز در رده‌های چهارم و پنجم جای گرفتند و حذف شدند.

* گروه آی:

- برنامه - یک شنبه ۲۵ آبان:

ایتالیا - نروژ در میلان

- تیم استونی استراحت می‌کند.

- تیم نروژ با ۲۱ امتیاز صدرنشین است و تیم ایتالیا با ۱۸ امتیاز در رده دوم قرار دارد.

* گروه جِی:

قزاقستان ۱ - ۱ بلژیک (گل بلژیک: هانس وانه کن در دقیقه ۴۸)

لیختن اشتاین ۰ - ۱ ولز

- تیم مقدونیه شمالی استراحت کرد.

- تیم بلژیک با ۱۵ امتیاز در صدر قرار دارد و تیم‌های مقدونیه شمالی و ولز با ۱۳ امتیاز دوم و سوم هستند. تیم‌های قزاقستان با ۸ و لیختن اشتاین بدون امتیاز در رده‌های چهارم و پنجم قرار گرفتند و حذف شدند.

* گروه کِی:

- برنامه - یک شنبه ۲۵ آبان:

آلبانی - انگلیس در تیرانا

صربستان - لتونی در لسکوواچ

- تیم آندورا استراحت می‌کند.

- تیم انگلیس با ۲۱ امتیاز در صدر است و به جام جهانی راه یافت. تیم آلبانی با ۱۴ امتیاز دوم است و در پلی آف شرکت می‌کند. تیم صربستان با ۱۰ امتیاز سوم است و ممکن است با توجه به رده این تیم در لیگ ملت‌های اروپا راهی پلی آف شود. تیم‌های لتونی با ۵ و آندورا با یک امتیاز چهارم و پنجم هستند و حذف شدند.

* گروه ال:

- برنامه - دوشنبه ۲۶ آبان:

چک - جبل الطارق در اولوموک

مونته نگرو - کرواسی در پودگوریتسا

- تیم فارو استراحت می‌کند.

- تیم‌های کرواسی با ۱۹ امتیاز در صدر تثبیت شد و به جام جهانی راه یافت. تیم چک با ۱۳ امتیاز دوم است و باید در پلی آف شرکت کند. تیم‌های فارو با ۱۲، مونته نگرو با ۹ و جبل الطارق بدون امتیاز در رده‌های سوم تا پنجم قرار گرفتند و عملا حذف شدند.

- در جدول گلزنان مقدماتی جام جهانی در اروپا ارلینگ هالند از نروژ با ۱۴ گل در صدر است و ممفیس دپای از هلند و مارکو آرنوتوویچ از اتریش با ۸ گل دوم مشترک هستند.