مرحله نخست دور انتخابی فوتبال جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره اروپا ادامه مییابد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابتها ۵۴ تیم حضور دارند که در ۱۲ گروه ۴ و ۵ تیمی رقابت میکنند و از هر گروه یک تیم مستقیما به جام جهانی صعود میکند و از میان ۱۲ تیم دوم نیز پس از حضور در پلی آف ۴ تیم مجوز صعود میگیرند. نتایج ادامه روز نهم و برنامه روز دهم مسابقات به این شرح است:
* گروهای:
- برنامه - دوشنبه ۲۶ آبان:
ایرلندشمالی - لوکزامبورگ در بلفاست
آلمان - اسلواکی در لایپزیش
- تیمهای ۱۲ امتیازی آلمان و اسلواکی اول و دوم هستند و تیم ایرلندشمالی با ۶ امتیاز سوم است و راهی پلی آف شد. تیم لوکزامبورگ بدون امتیاز چهارم است و حذف شد.
* گروه بی:
اسلوونی ۰ - ۲ کوزوو
سوئیس ۴ - ۱ سوئد
- تیم سوئیس با ۱۳ امتیاز در صدر است و تیم کوزوو با ۱۰ امتیاز دوم است. تیم اسلوونی با ۳ امتیاز سوم است و عملا حذف شد. تیم سوئد با یک امتیاز چهارم است و به سبب رده بندی لیگ ملتهای اروپا به دور پلی آف صعود کرد.
* گروه سی:
یونان ۳ - ۲ اسکاتلند
دانمارک ۲ - ۲ بلاروس
- تیمهای دانمارک با ۱۱ و اسکاتلند با ۱۰ امتیاز در ردههای اول و دوم هستند و تیمهای یونان با ۶ و بلاروس با یک امتیاز در ردههای سوم و چهارم قرار گرفتند و حذف شدند.
* گروه دی:
- برنامه - یک شنبه ۲۵ آبان:
جمهوری آذربایجان - فرانسه در باکو
اوکراین - ایسلند در ورشو
- تیم فرانسه با ۱۳ امتیاز در صدر تثبیت شد و به جام جهانی راه یافت. تیمهای ایسلند و اوکراین با ۷ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم جمهوری آذربایجان با یک امتیاز چهارم است و حذف شد.
* گروه ایی:
گرجستان ۰ - ۴ اسپانیا (گلها: میکل اوریاسابال در دقایق ۱۱ - پنالتی و ۶۳، مارتین زوبیمندی ۲۲ و فران تورس ۳۵)
ترکیه ۲ - ۰ بلغارستان (گلها: هاکان چالهان اوغلو در دقیقه ۱۸ - پنالتی و اتاناس چرنف - گل به خودی مدافع بلغارستان - ۸۳)
- تیم اسپانیا با ۱۵ امتیاز در صدر جای دارد و تیم ترکیه با ۱۲ امتیاز دوم است. تیمهای گرجستان با ۳ و بلغارستان بدون امتیاز سوم و چهارم و حذف شدند.
* گروه اف:
- برنامه - یک شنبه ۲۵ آبان:
مجارستان - ایرلند در بوداپست
پرتغال - ارمنستان در پورتو
- تیم پرتغال با ۱۰ امتیاز صدرنشین است و تیمهای مجارستان با ۷ و ایرلند با ۷ امتیاز دوم و سوم هستند. تیم ارمنستان با ۳ امتیاز در رده چهارم قرار گرفت و حذف شد.
* گروه جی:
- برنامه - دوشنبه ۲۶ آبان:
مالت - لهستان در تاکالی
هلند - لیتوانی در آمستردام
- تیم فنلاند استراحت میکند.
- تیم هلند با ۱۷ امتیاز در صدر است و تیمهای لهستان با ۱۴ امتیاز دوم است. تیمهای فنلاند با ۱۰، مالت با ۵ و لیتوانی با ۳ امتیاز سوم تا پنجم هستند و عملا حذف شدند.
* گروه ایچ:
قبرس ۰ - ۲ اتریش (گلها: مارکو آرنوتوویچ در دقایق ۱۸ - پنالتی و ۵۵)
بوسنی و هرزگوین ۳ - ۱ رومانی
- تیم سن مارینو استراحت کرد.
- تیمهای اتریش با ۱۸ و بوسنی و هرزگوین با ۱۶ امتیاز در ردههای اول و دوم قرار گرفتند و تیم رومانی با ۱۰ امتیاز سوم است و به سبب رده بندی لیگ اروپا - راهی دور پلی آف شد. تیمهای قبرس با ۸ و سن مارینو بدون امتیاز در ردههای چهارم و پنجم جای گرفتند و حذف شدند.
* گروه آی:
- برنامه - یک شنبه ۲۵ آبان:
ایتالیا - نروژ در میلان
- تیم استونی استراحت میکند.
- تیم نروژ با ۲۱ امتیاز صدرنشین است و تیم ایتالیا با ۱۸ امتیاز در رده دوم قرار دارد.
* گروه جِی:
قزاقستان ۱ - ۱ بلژیک (گل بلژیک: هانس وانه کن در دقیقه ۴۸)
لیختن اشتاین ۰ - ۱ ولز
- تیم مقدونیه شمالی استراحت کرد.
- تیم بلژیک با ۱۵ امتیاز در صدر قرار دارد و تیمهای مقدونیه شمالی و ولز با ۱۳ امتیاز دوم و سوم هستند. تیمهای قزاقستان با ۸ و لیختن اشتاین بدون امتیاز در ردههای چهارم و پنجم قرار گرفتند و حذف شدند.
* گروه کِی:
- برنامه - یک شنبه ۲۵ آبان:
آلبانی - انگلیس در تیرانا
صربستان - لتونی در لسکوواچ
- تیم آندورا استراحت میکند.
- تیم انگلیس با ۲۱ امتیاز در صدر است و به جام جهانی راه یافت. تیم آلبانی با ۱۴ امتیاز دوم است و در پلی آف شرکت میکند. تیم صربستان با ۱۰ امتیاز سوم است و ممکن است با توجه به رده این تیم در لیگ ملتهای اروپا راهی پلی آف شود. تیمهای لتونی با ۵ و آندورا با یک امتیاز چهارم و پنجم هستند و حذف شدند.
* گروه ال:
- برنامه - دوشنبه ۲۶ آبان:
چک - جبل الطارق در اولوموک
مونته نگرو - کرواسی در پودگوریتسا
- تیم فارو استراحت میکند.
- تیمهای کرواسی با ۱۹ امتیاز در صدر تثبیت شد و به جام جهانی راه یافت. تیم چک با ۱۳ امتیاز دوم است و باید در پلی آف شرکت کند. تیمهای فارو با ۱۲، مونته نگرو با ۹ و جبل الطارق بدون امتیاز در ردههای سوم تا پنجم قرار گرفتند و عملا حذف شدند.
- در جدول گلزنان مقدماتی جام جهانی در اروپا ارلینگ هالند از نروژ با ۱۴ گل در صدر است و ممفیس دپای از هلند و مارکو آرنوتوویچ از اتریش با ۸ گل دوم مشترک هستند.