با توجه به فرا رسیدن آغاز بارندگی ها و سرد شدن دمای هوا، هواشناسی کشاورزی استان همدان توصیه‌هایی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این موارد درخواستی به شرح ذیل است.

۱-چغندرکاران عزیز لازم است، نسبت به برداشت محصول خود و حمل آن به کارخانه قند اقدام نمایند

۲-لزوم رعایت بهداشت باغ‌ها و جمع آوری بقایای محصولات آفت زده و انتقال آنها به خارج از محیط باغ

۳-سرویس و راه اندازی سیستم‌های گرمایشی نظیر بخاری‌ها وکنترل دما، رطوبت و تهویه درگلخانه ها، سالن‌های پرورش قارچ و انبار‌ها با توجه به کاهش محسوس دمای هوا در اواسط هفته جاری

۴-تامین خوراک پرانرژی برای مصرف طیور با توجه به کاهش محسوس دما از اواسط هفته جاری

۵-تخلیه آب سیستم‌های آبیاری جهت جلوگیری از ترکیدگی و یخ زدن با توجه به کاهش محسوس دمای هوا از اواسط هفته جاری

۶-خودداری از چرای دام و تردد عشایر در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و نواحی مرتفع