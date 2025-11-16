پخش زنده
امروز: -
با توجه به فرا رسیدن آغاز بارندگی ها و سرد شدن دمای هوا، هواشناسی کشاورزی استان همدان توصیههایی اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این موارد درخواستی به شرح ذیل است.
۱-چغندرکاران عزیز لازم است، نسبت به برداشت محصول خود و حمل آن به کارخانه قند اقدام نمایند
۲-لزوم رعایت بهداشت باغها و جمع آوری بقایای محصولات آفت زده و انتقال آنها به خارج از محیط باغ
۳-سرویس و راه اندازی سیستمهای گرمایشی نظیر بخاریها وکنترل دما، رطوبت و تهویه درگلخانه ها، سالنهای پرورش قارچ و انبارها با توجه به کاهش محسوس دمای هوا در اواسط هفته جاری
۴-تامین خوراک پرانرژی برای مصرف طیور با توجه به کاهش محسوس دما از اواسط هفته جاری
۵-تخلیه آب سیستمهای آبیاری جهت جلوگیری از ترکیدگی و یخ زدن با توجه به کاهش محسوس دمای هوا از اواسط هفته جاری
۶-خودداری از چرای دام و تردد عشایر در حاشیه و بستر رودخانهها و نواحی مرتفع