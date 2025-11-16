\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u062c\u0644\u0627\u0644 \u0645\u0644\u06a9\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u062f\u0648\u062f \u063a\u0644\u06cc\u0638\u06cc \u06a9\u0647 \u062f\u0642\u0627\u06cc\u0642\u06cc \u0642\u0628\u0644 \u062f\u0631 \u0645\u062d\u062f\u0648\u062f\u0647 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0634\u0647\u0631 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u062f \u0645\u0631\u0628\u0648\u0637 \u0628\u0647 \u0622\u062a\u0634 \u0633\u0648\u0632\u06cc \u062f\u0631 \u0637\u0628\u0642\u0647 \u0627\u0648\u0644 \u06cc\u06a9 \u0633\u0627\u062e\u062a\u0645\u0627\u0646 \u06f5 \u0637\u0628\u0642\u0647 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0633\u0627\u062e\u062a \u062f\u0631 \u062e\u06cc\u0627\u0628\u0627\u0646 \u0646\u0627\u0645\u062c\u0648 \u0628\u0648\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\u0628\u0647 \u06af\u0641\u062a\u0647 \u0633\u062e\u0646\u06af\u0648\u06cc \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0622\u062a\u0634\u200c\u0646\u0634\u0627\u0646\u06cc \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646\u060c \u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0627\u062f\u062b\u0647 \u0645\u0635\u062f\u0648\u0645 \u0646\u062f\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a.