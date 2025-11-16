پخش زنده
امروز: -
فصل سوم «رخ مادر»، مسابقه «دیدی نو»، نمایش «کودکان فراموش شده» و مستند «داستان بقا»، خبرهای امروز رسانه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه یک فصل سوم «رخ مادر»، را شنبه تا جمعه هر هفته ساعت ۱۹:۱۵ پخش میکند.
این مجموعه مستند ۱۳ قسمتی روایت زندگی شهدا از زبان مادران آنهاست.
«دیدی نو» به مناسبت هفته کتاب هر شب ساعت ۱۹ از شبکه نسیم پخش میشود.
این برنامه مسابقهای در زمینه کتابخوانی است.
مهندسی به همراه همسرش در یک موسسه خیریه میکوشد از کودکان کار حمایت کنند.
این داستان نمایش «کودکان فراموش شده» است که هر شب ساعت ۲۳:۳۰ دقیقه از رادیو نمایش پخش میشود.
شبکه مستند «داستان بقا» را دوشنبه ساعت ۹ پخش میکند.
بررسی زندگی جانوران کوهستانهای ایران موضوع این فیلم است.